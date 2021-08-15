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Философа Владимира Мацкевича перевели в СИЗО на Володарского

15.08.2021 07:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

14 августа, спустя 10 суток после задержания, философа и методолога Владимира Мацкевича перевели из ИВС ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке Окрестина в СИЗО № 1 на ул. Володарского, сообщил гендиректор международной неправительственной организации «ЕвроБеларусь» Андрей Егоров.

Философа Владимира Мацкевича перевели в СИЗО на Володарского

«Это значит арест. Обвинение должны предъявить в течение 10 суток. Пока он подозреваемый по ч. 1 ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок...)», — написал Егоров в «Фейсбуке».

«Володя на Володарке, и он проходит свой ад, — написала в этой же соцсети супруга философа Светлана Мацкевич. — Он выйдет только тогда, когда мы победим или хотя бы начнем побеждать».

Ранее она предположила, что супруга отпустят, как социолога Татьяну Водолажскую, которую задержали в один день с Мацкевичем и отпустили 14 августа, либо переведут под домашний арест.

4 августа силовики пришли с обысками к представителям «ЕвроБеларуси» — экс-руководителю этой неправительственной организации Владу Величко, Владимиру Мацкевичу, а также социологам Татьяне Водолажской и Оксане Шелест. После обысков всех увезли на допросы. Вечером Шелест и Величко отпустили, Мацкевича и Водолажскую отправили в ИВС на Окрестина.

Утром 14 августа Татьяна Водолажская вышла из изолятора, подробности неизвестны.

Международная общественная организация «ЕвроБеларусь» была создана представителями организаций гражданского общества Беларуси в 2007 году, зарегистрирована в Литве в 2009 году.

Белорусское правозащитное сообщество признало Мацкевича политзаключенным.

 

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14 августа, спустя 10 суток после задержания, философа и методолога Владимира Мацкевича перевели из ИВС ГУВД Мингорисполкома в 1-м переулке Окрестина в СИЗО № 1 на ул.
 
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