Источник материала: UDF



На переговорах между властями и оппозицией в Мексике

Немецкая волна

«Смелое решение»

Переговоры продлятся до 16 августа

Более 50 стран признают временным президентом Гуайдо

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Переговоры. Власти и оппозиция Венесуэлы обсудят новые выборы и отмену санкций Стороны уже подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к переговорам.

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы начали переговоры в Мехико для поиска выхода из затянувшегося политического и экономического кризиса в стране.Дипломат, который возглавляет выступающую в качестве посредника делегацию Норвегии, в свою очередь, также позитивно оценил решение сторон дать старт консультациям: «Они (власти и оппозиция – Ред.) приняли смелое решение начать всеобъемлющий переговорный процесс».В 2016 году Нюландер сыграл ключевую роль в переговорах между колумбийским правительством и леворадикальной повстанческой организацией «Революционные вооруженные силы Колумбии», завершившихся подписанием мирного соглашения.Государственный венесуэльский телеканал Venezolana de Television передавал, что нынешний раунд диалога в Мехико продлится до 16 августа. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к переговорам.По данным агентства AFP, основная повестка посвящена санкциям и возможным выборам в стране. Оппозиция настаивает на проведении голосования и освобождения политических заключенных.Власти в свою очередь пытаются добиться ослабления международных ограничительных мер.Предыдущие раунды переговоров в Доминиканской Республике в 2018 году и на Барбадосе годом позже не смогли разрешить спор между сторонниками главы ВенесуэлыГермания, США и еще более 50 стран признают временным президентом Венесуэлы Гуайдо, который провозгласил себя в этой роли еще в январе 2019 года.Несмотря на давление Вашингтона и катастрофическую ситуацию в экономике, Мадуро остается у власти, опираясь на поддержку со стороны военных, а также России и Китая.