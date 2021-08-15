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США и Литва призвали белорусские власти прекратить содействие нелегальной миграции

15.08.2021 07:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Немедленно прекратить содействие нелегальной миграции призвали белорусские власти министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.

США и Литва призвали белорусские власти прекратить содействие нелегальной миграции
© DELFI / Josvydas Elinskas

В ходе состоявшегося 13 августа телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Беларуси и подтвердили совместную поддержку демократического движения в стране, сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.

Ландсбергис заявил, что Литва вместе с США будут работать во имя мира, благополучия, безопасности, демократии и прав человека в трансатлантическом регионе и во всем мире.

Как сообщалось, 2 июля Литва объявила режим экстремальной ситуации в связи с потоком нелегалов из Беларуси. Такой режим облегчит правовое обеспечение необходимых действий и координацию усилий органов власти, привлечение дополнительных сил, в том числе использование средств госрезерва, отмечается в сообщении МВД Литвы.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявляла, что «против Литвы ведется гибридная война, а нелегальная миграция — одно из средств».

Ранее сообщалась, что белорусская сторона делает вид, что проблемы не существует

19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что в МИД Литвы категорично ответили. «Это не помощь, это шантаж», — передала DELFI слова министра его пресс-секретарь Витауте Шмайжите.

По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС) может потребоваться до полумиллиарда евро.

По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты прибыли в Минск пустыми и забрали пассажиров на обратный рейс.

 

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Теги: Минск
 
 
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Немедленно прекратить содействие нелегальной миграции призвали белорусские власти министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и первый заместитель...
 
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