|
США и Литва призвали белорусские власти прекратить содействие нелегальной миграции
Источник материала: Навiны
Немедленно прекратить содействие нелегальной миграции призвали белорусские власти министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
В ходе состоявшегося 13 августа телефонного разговора стороны обсудили ситуацию в Беларуси и подтвердили совместную поддержку демократического движения в стране, сообщила пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.
Ландсбергис заявил, что Литва вместе с США будут работать во имя мира, благополучия, безопасности, демократии и прав человека в трансатлантическом регионе и во всем мире.
Как сообщалось, 2 июля Литва
Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте
Ранее сообщалась, что
19 июля Александр Лукашенко предложил помощь за деньги в борьбе с нелегальными мигрантами. На что
По данным литовских властей, на комплексные мероприятия по противодействию нелегальной миграции (оборудование забора, интеллектуальное наблюдение за границей, усиленный погранконтроль вместе с союзниками по ЕС)
По неофициальной информации, 6 августа иракские самолеты
Читайте также:
Подписывайтесь и читайте нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Немедленно прекратить содействие нелегальной миграции призвали белорусские власти министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и первый заместитель...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)