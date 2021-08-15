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Неустойчивая воздушная масса накрыла республику

15.08.2021 08:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сегодня днем погоду на территории страны будет формировать неустойчивая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.

Неустойчивая воздушная масса накрыла республику
Фото pixabay.com

По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, ожидаются грозы.

Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:

  • Брест +27..+29°C;
  • Витебск +25..+27°C;
  • Гомель +29..+31°C;
  • Гродно +24..+26°C;
  • Могилев +28..+30°C;
  • Минск +25..+27°C.

 

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Сегодня днем погоду на территории страны будет формировать неустойчивая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.
 
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