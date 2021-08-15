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Неустойчивая воздушная масса накрыла республику
Источник материала: Навiны
Сегодня днем погоду на территории страны будет формировать неустойчивая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.
По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, ожидаются грозы.
Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:
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Сегодня днем погоду на территории страны будет формировать неустойчивая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.
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