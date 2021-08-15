Неустойчивая воздушная масса накрыла республику

Сегодня днем погоду на территории страны будет формировать неустойчивая воздушная масса, поступающая с юго-запада Европы.



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По прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями. Местами пройдут дожди, ожидаются грозы.

Ветер юго-западный умеренный, местами порывистый. Погода в регионах:

Брест +27..+29°C;

Витебск +25..+27°C;

Гомель +29..+31°C;

Гродно +24..+26°C;

Могилев +28..+30°C;

Минск +25..+27°C.