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Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин

15.08.2021 08:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин
Фото: «Пул первого»
Оказывается, так белорусский правитель демонстрировал жителям Тихиничей, какой видит «деревню будущего».

Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин


Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин

Жители агрогородка слушали спич Александра Лукашенко, сидя на деревянных лавках. Судя по фото, большинство присутствующих были без масок.


Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин

Впрочем, правитель Беларуси – не первый, кто рисует на доске перед зрителями в последние годы. Пару лет назад его российский коллега Владимир Путин выдал свою версию кошки.

Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин
 
 
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Жители агрогородка слушали спич Лукашенко, сидя на деревянных лавках.
 
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