Источник материала: UDF



Фото: «Пул первого»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин Жители агрогородка слушали спич Лукашенко, сидя на деревянных лавках.

Жители агрогородка слушали спич, сидя на деревянных лавках. Судя по фото, большинство присутствующих были без масок.Впрочем, правитель Беларуси – не первый, кто рисует на доске перед зрителями в последние годы. Пару лет назад его российский коллегавыдал свою версию кошки.