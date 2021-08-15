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Что пишет Лукашенко мелом на доске. И что рисовал Путин
Источник материала: UDF
Фото: «Пул первого»
Жители агрогородка слушали спич Александра Лукашенко, сидя на деревянных лавках. Судя по фото, большинство присутствующих были без масок.
Впрочем, правитель Беларуси – не первый, кто рисует на доске перед зрителями в последние годы. Пару лет назад его российский коллега Владимир Путин выдал свою версию кошки.
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Жители агрогородка слушали спич Лукашенко, сидя на деревянных лавках.
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