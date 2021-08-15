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«Нашел себе работу на следующее лето». Журналист купил усадьбу XIX века под Миорами
Источник материала: UDF
Фото: Анна Тимошенко, orda.of.by
Редактор Naviny.by Павел Добровольский с друзьями купил на аукционе усадьбу Рудницких 1820 года.
«Нашел себе работу на следующее лето», — написал журналист.
На реконструкцию усадьбы отводится четыре года. Новые владельцы планируют начало активных работ с весны 2022-го.
Усадьба принадлежала дворянскому роду Рудницких, которым в конце XVIII века перешла во владение вся деревня Осада Дедино.
Так усадьбы выглядела в конце 1930-х, фото из архива Института Искусства Польской Академии Наук
Строительство усадьбы начали в 1810 году, и затянулось оно на 10 лет. Дом переходил по наследству из поколения в поколение. А после Второй мировой войны здесь размещалось правление колхоза «Ленинский путь»,
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Строительство усадьбы начали в 1810 году, и затянулось оно на 10 лет.
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