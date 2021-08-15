Источник материала: UDF



Фото: Анна Тимошенко, orda.of.by

«Нашел себе работу на следующее лето», — написал журналист.

Так усадьбы выглядела в конце 1930-х, фото из архива Института Искусства Польской Академии Наук

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Нашел себе работу на следующее лето». Журналист купил усадьбу XIX века под Миорами Строительство усадьбы начали в 1810 году, и затянулось оно на 10 лет.

Редактор Naviny.byс друзьями купил на аукционе усадьбу Рудницких 1820 года.На реконструкцию усадьбы отводится четыре года. Новые владельцы планируют начало активных работ с весны 2022-го.Усадьба принадлежала дворянскому роду Рудницких, которым в конце XVIII века перешла во владение вся деревня Осада Дедино.Строительство усадьбы начали в 1810 году, и затянулось оно на 10 лет. Дом переходил по наследству из поколения в поколение. А после Второй мировой войны здесь размещалось правление колхоза «Ленинский путь»,tio.by.