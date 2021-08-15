Время ласковому теляти сосать двух маток завершилось

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«Кубинское агентство новостей сообщило о первой жертве столкновений. Был убит 36-летний мужчина из числа протестующих, которые, как утверждает государственное СМИ, громили дома и напали на полицию в Гаване. В воскресенье на Кубе прошли многотысячные демонстрации — первые за 30 лет. Власти страны считают, что за протестами стоят США. В Вашингтоне ответили, что кубинцы устали от репрессий и нищеты».

«Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта , золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить?»

Против природы не попрешь

А как же выборы?

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