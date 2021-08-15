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Время ласковому теляти сосать двух маток завершилось
Источник материала: UDF
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Правда, как утверждает российский политолог Станислав Белковский, — это наиболее устраивающая версия. В качестве иллюстрации приведу пример, позаимствованный на ленте новостей сайта «Эхо Москвы»:
«Кубинское агентство новостей сообщило о первой жертве столкновений. Был убит 36-летний мужчина из числа протестующих, которые, как утверждает государственное СМИ, громили дома и напали на полицию в Гаване. В воскресенье на Кубе прошли многотысячные демонстрации — первые за 30 лет. Власти страны считают, что за протестами стоят США. В Вашингтоне ответили, что кубинцы устали от репрессий и нищеты».
Две взаимоисключающие версии. Какая ближе к истине? Вы будете удивлены, но обе. Для властей Острова свободы — первая. Для Вашингтона — вторая.
И так по любому вопросу. «Что русскому здорово, то немцу — смерть, и наоборот» Эта поговорка известна с середины XIX века. За примером далеко ходить не требуется. Взять хотя бы негосударственные организации (НГО).
Наличием плотной сетки НГО англосаксы и примкнувшие к ним объясняют свой высокий уровень жизни. Сомневающимся рекомендую обратиться к бестселлеру нобелевского лауреата Дугласа Норта и его коллег Джона Уоллеса и Барри Вайнгаста «Насилие и социальные порядки» (книга имеется в интернете). На стр. 50 читаем: «на каждые 160 жителей этой страны приходится по крайней мере 1 формальная некоммерческая организация».
Пиндосы подобно персонажу из басни «Свинья и дуб» с НГО жиреют. А мы? Приготовьтесь, сейчас станет грустно: «Выявлена четкая закономерность: рост количества некоммерческих организаций — это маркер подготовки цветных революций. Под видом благотворительности, социально значимых проектов они отрабатывают чужой политический заказ. Так было и у нас».
Открываю Википедию. Одно из значений слова «маркер» — типографский знак, используемый для выделения элементов списка. В Белорусской модели НГО выступают в качестве маркера цветной революции, в англосаксонской — развития.
Интуиция мне подсказывает, что дело тут не в НГО, а в моделях. Как там у Михаила Жванецкого:
«Консерватория, частные уроки, еще одни частные уроки, зубные протезы, золото, мебель, суд, Сибирь. Консерватория, концертмейстерство, торговый техникум, зав. производством, икра, крабы, валюта, золото, суд, Сибирь. Может, что-то в консерватории подправить?»
Против природы не попрешь
«Распространение западных псевдоценностей, пропитанных ложью и лицемерием, стало серьезной угрозой для белорусского народа, его традиций и исторической правды», — поясняет один солидный автор на страницах одного не менее солидного печатного издания.
Западные псевдоценности, если читатели запамятовали — есть результат синтеза греческой философии, римского права и западного варианта христианства. Интересно, какой из трех источников пропитал западные псевдоценности ложью и лицемерием? Надеюсь, не все три одновременно? Хотелось бы услышать разъяснения солидного автора по этому поводу. По крайней мере в одном источнике кандидат философских наук обязан разбираться профессионально.
А что делать тем, кто в нужное время в нужном месте нужную диссертацию не защитил? Не расстраивайтесь. К счастью, коллективный Запад, по мнению солидного автора, «уже показал свое истинное лицо», чем значительно упростил способность рядовых читателей отличать Добро от Зла, а Свет от Тьмы.
Большего и не требуется. Мир культуры по своей природе дуалистичен и бинарные структуры выступают основой не только ментальности, но и эмпирической реальности: власть — оппозиция; ябатьки — протестуны; доказавшие свою преданность — предатели…
До августа 2020 г. на Западе у Белорусской модели были партнеры. Но август все расставил на свои места. Отныне и в международных отношениях выстроилась своя бинарная структура. С одной стороны — белорусский народ, в роли последнего носителя исторической правды и традиций. С другой — полные мерзавцы.
Рано или поздно, но такая структура должна была сформироваться в эмпирической реальности уже в силу того, что в головах архитекторов Белорусской модели и их сторонников она существовала всегда. Проявить себя мешало рациональное желание сосать двух маток одновременно подобно ласковому теляти. Но против природы не попрешь, и субъективные факторы в конце концов были вынуждены уступить давлению факторов объективных.
А как же выборы?
Крещение белорусской модели состоялось 22 марта 2002 г. на итоговом пленарном заседании постоянно действующего семинара руководящих работников республиканских и местных государственных органов.
Ее полное название «Белорусская модель развития». Но обольщаться не стоит. Белорусская модель не про развитие, что и подтверждает 1% среднегодовых темпов роста за две последние пятилетки. Дело, однако, не в темпах на уровне статистической погрешности. Дело в том, что никто из ответственных за фактическое топтание на месте не подал в отставку.
Белорусская модель — это про удержание власти. Об этом ее архитекторы говорят открыто, не стесняясь: «Мы власть не отдадим».
«А как же выборы?», — спросит наивный читатель. А «как всегда демократично». Еще не было случая, чтобы наблюдали из России не подтвердили соответствие белорусского стандарта демократичности международному. Что касается наблюдателей от ОБСЕ, так смотри выше. От паршивой овцы хоть шерсти клок, а что от полных мерзавцев?
Согласно польско-американскому политологу Адаму Пшеворскому[b][/b], «демократия — это такое политическое устройство, в котором правящая партия может проиграть выборы». Сатирик Михаил Жванецкий на звание политолога не претендовал, что не помешало ему предложить аналогичное определение: «Демократия — это не только когда ты их, но и они тебя».
Дожил бы классик до 2021 г., то с большой вероятностью схлопотал до 5 лет за публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя по статье 361 УК РБ.
Но Бог миловал. Не дожил.
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До августа 2020 г. на Западе у Белорусской модели были партнеры.
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