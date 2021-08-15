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Путина сравнили с «ярмарочным медведем, ковыляющим на цепи Лукашенко»
15.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Российский политтехнолог Глеб Павловский язвительно прокомментировал достижения Кремля на «белорусском фронте».
«Путин, гроссмейстер геополитики, беспомощно ковыляет на цепи Лукашенко, как ярмарочный медведь. Переиграв надменного питерца, белорус обирает чертовых русских. Пока свобода рук за ним, Москва завязла в минском капкане. Минск наладил внешнее управление Кремлем», – написал Павловский в статье для
Образ яркий, но насколько он соответствует действительности? Ведь зачастую ради красного словца жертвуют точностью.
Однако это не тот случай. Лукашенко действительно на протяжении многих лет водит Путина и хорошо, если за нос.
Вместо так называемого «союзного государства» Кремль получил программу «Нефть в обмен на поцелуи» (причем лобызания чередовались с пощечинами, которых за два десятка лет было, пожалуй, даже больше). Обошлось это удовольствие России в десятки, а то и сотни миллиардов долларов – эксперты до сих пор не пришли к единому мнению об объемах субсидирования белорусской экономики за счет дешевых нефти и газа, а также иных преференций.
Время от времени Лукашенко и вовсе выставлял Путина клоуном. Так было, к примеру, осенью 2015 года, когда президент РФ
Так что, да, Путин в отношениях с Лукашенко выглядит довольно жалко. На цепи – не на цепи, но то, что хвост виляет медведем, это уж точно.
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Российский политтехнолог Глеб Павловский считает, что Минск наладил внешнее управление Кремлем.
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