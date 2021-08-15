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В Беларуси заблокируют все крупные соцсети - СМИ

15.08.2021 08:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Беларуси заблокируют все крупные соцсети - СМИ
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Российская компания-разработчик средств анализа интернет-трафика VAS Experts объявила о занесении в реестр для блокировки на территории Беларуси сразу нескольких популярных соцсетей. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

«К вечеру в Беларуси кучно пошло. Под блокировку попали одноклассники и инстаграм, так что теперь в реестре уже «полинтернета» (по объему трафика)», - говорится в сообщении компании.


По ее данным, в «черный список» попали такие ресурсы как facebook.com, twitter.com, vk.com, youtube.com, tiktok.com, instagram.com и ok.ru.

Сообщается, что белорусское Министерство информации первоначально решило блокировать отдельные аккаунты в этих соцсетях. Однако технически выполнить подобную задачу оказалось невозможно. По этой причине было решено блокировать домены полностью.


Несмотря на внесение белорусскими властями в реестр блокировки названных соцсетей, на территории страны пока есть возможность пользоваться их сервисами. Это связывают с тем, что не все местные интернет-провайдеры смогли выполнить распоряжение Министерства информации Беларуси.

Официальных заявлений на тему блокировки соцсетей от властей страны на данный момент пока не поступало.
 
 
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В «черный список» попали facebook.com, twitter.com, vk.com, youtube.com, tiktok.com, instagram.com и ok.ru.
 
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