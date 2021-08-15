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Не суждено: каким парам по знаку зодиака лучше не сходиться

15.08.2021 08:51 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Не суждено: каким парам по знаку зодиака лучше не сходиться
Иллюстративное фото
Иногда в быту используют фразу, говоря о несчастной любви – "Звезды не сошлись". Часто это соответствует действительности, так как между половинками установились нездоровые и довольно хрупкие отношения, которые оканчиваются слезами и горем.

Как утверждают астрологи, некоторым парам из зодиакального круга явно не стоит заводить отношения – крепкого союза все равно им не видать.

ОВЕН И ТЕЛЕЦ

Вот уж кому явно не стоит думать об общем счастье и жизни друг для друга. Один упрям, другой проявляет природную настырность. Каждый будет горячо отстаивать свою позицию в нежелании уступить и найти компромисс. Если Овны, в основном, домоседы, то Тельцы любят внимание. Это еще одно противоречие.

БЛИЗНЕЦЫ И КОЗЕРОГ

Для Козерогов характерна последовательность и стабильность, чего явно не скажешь про хаотичных Близнецов – их настроение меняется стремительно. Можно убедиться в этом поминутно: изначально человек берется с энтузиазмом за дело, а затем наступает отчаяние. Такой паре не совпасть.


РАК И ВЕСЫ

Конфликт интересов налицо. Первые обожают прятаться в четырех стенах от внешнего мира и всех его прикрас, вторые жить не могут без внимания и признательности. Однако Рак никогда не пойдет навстречу.

ДЕВА И ЛЕВ

Постоянная и покладистая Дева стремится к упорядоченности – как на работе, так и на книжных полках. Однако Лев живет по своим собственным правилам и по причине самовлюбленности не позволит кому-то передать узды правления. Такие отношения долгими не будут.


СКОРПИОН И СТРЕЛЕЦ

Первые чрезвычайно прямолинейны и привыкли смотреть на жизнь через призму своего рационализма. Загадочных Скорпионов им понять довольно нелегко. Последние же вечно себе на уме – это противоречие довольно серьезно.

ВОДОЛЕЙ И РЫБЫ[b][/b]

Рыбы довольно чувствительны и требовательны к своей персоне. Для вторых важнее свобода – желаемую чуткость они проявить неспособны.
 
 
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