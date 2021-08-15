Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не суждено: каким парам по знаку зодиака лучше не сходиться Звезды подскажут, кого лучше обходить стороной.

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