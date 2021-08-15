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Погода в областных центрах Беларуси с 16 по 22 августа. Прогноз от Дмитрия Рябова

15.08.2021 09:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Погода в областных центрах Беларуси с 16 по 22 августа. Прогноз от Дмитрия Рябова
Фото: ОНТ
На предстоящей неделе не обойдется без осадков. Беларусь ждут дожди различной интенсивности, грозы, ветер, перепады атмосферного давления и температуры воздуха.

В понедельник пройдут кратковременные грозовые дожди. Ночью +11…+18°C. Днем будет до +30°C. Во вторник +24…+28°C.

В середине недели по северо-западной половине пройдут небольшие дожди, возможны грозы. Ночью +12…+17°C, в разгар дня +22…+28°C.


Во второй половине недели метеоусловия начнет определять активный южный циклон. Пройдут дожди, наиболее интенсивные по западной половине. Большая вероятность гроз. Ночью +13…+18°C. Днем в четверг +23…+ 27°C, в пятницу +23…+26°C.

В следующие выходные будет облачно с небольшими прояснениями. Кратковременные дожди, грозы. Ночью +11…+17°C. В субботу от +18°C по северу до +28 °C по юго-востоку, в воскресенье +18…+21°C.

 
 
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В понедельник пройдут кратковременные грозовые дожди.[u][/u]
 
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