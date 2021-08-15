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Австралийке запретили держать сына более 10 минут из-за его радиоактивности

15.08.2021 09:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Австралийке запретили держать сына более 10 минут из-за его радиоактивности
Фото: Pixabay.com
Жительнице Австралии Кэрол Монтгомери-Дуайер (Carol Montgomery-Dwyer) разрешают держать восьмимесячного сына Уолли (Wally) только по десять минут за раз из-за его радиоактивности, пишет The Sun.

У мальчика почти сразу после рождения появились проблемы с глазами. Несмотря на то, что врачи сначала диагностировали глазную инфекцию, позже выяснилось, что у младенца развивается редкая форма рака — рабдомиосаркома. В июле родителям Уолли сообщили, что их сын не проживет долго. Ребенок уже потерял зрение на левый глаз. Родители готовятся начать 42-недельную интенсивную химиотерапию ребенка.

Из-за получаемой во время лечения радиации Уолли стал опасен для своей беременной матери, и врачи запретили нянчить его.


«Мне не разрешают держать его более 10 минут за раз, потому что он полностью радиоактивен», — объяснила Кэрол.
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Она считает, что сын держится очень храбро, а его силе духа можно только позавидовать. Недавно мальчик научился ползать.

[quote]«Он очень самостоятельный, в этом маленьком человеке большая сила», — добавила девушка.


Семья собирает деньги на лечение сына в Великобритании.

Ранее ребенок случайно застрелил свою мать во время видеозвонка. Он нашел заряженный пистолет в квартире. Оружие предположительно принадлежит его отцу.
 
 
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У мальчика почти сразу после рождения появились проблемы с глазами.
 
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