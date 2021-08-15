Источник материала: UDF



Фото: Pixabay.com

«Мне не разрешают держать его более 10 минут за раз, потому что он полностью радиоактивен», — объяснила Кэрол.

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Она считает, что сын держится очень храбро, а его силе духа можно только позавидовать. Недавно мальчик научился ползать.



[quote]«Он очень самостоятельный, в этом маленьком человеке большая сила», — добавила девушка.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Австралийке запретили держать сына более 10 минут из-за его радиоактивности У мальчика почти сразу после рождения появились проблемы с глазами.

У мальчика почти сразу после рождения появились проблемы с глазами. Несмотря на то, что врачи сначала диагностировали глазную инфекцию, позже выяснилось, что у младенца развивается редкая форма рака — рабдомиосаркома. В июле родителям Уолли сообщили, что их сын не проживет долго. Ребенок уже потерял зрение на левый глаз. Родители готовятся начать 42-недельную интенсивную химиотерапию ребенка.Из-за получаемой во время лечения радиации Уолли стал опасен для своей беременной матери, и врачи запретили нянчить его.Семья собирает деньги на лечение сына в Великобритании.Ранее ребенок случайно застрелил свою мать во время видеозвонка. Он нашел заряженный пистолет в квартире. Оружие предположительно принадлежит его отцу.