В Минске задержана преподаватель МГЛУ

Источник материала: Салiдарнасць

Валерия Кременевская попала в руки силовиков 13 августа возле Минского районного суда, где рассматривают дело Марии Колесниковой и Максима Знака.





Валерия Кременевская

По данным телеграм-канала волонтеров, сейчас 23-летняя девушка находится на Окрестина.

В 2021 году Валерия Кременевская закончила магистратуру. В лингвистическом университете она преподает русский язык как иностранный.

Представителей избирательного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и Максима Знака начали судить 4 августа . Процесс сделали закрытым.