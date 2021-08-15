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В Минске задержана преподаватель МГЛУ

15.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Валерия Кременевская попала в руки силовиков 13 августа возле Минского районного суда, где рассматривают дело Марии Колесниковой и Максима Знака.

В Минске задержана преподаватель МГЛУ

Валерия Кременевская

По данным телеграм-канала волонтеров, сейчас 23-летняя девушка находится на Окрестина.

В 2021 году Валерия Кременевская закончила магистратуру. В лингвистическом университете она преподает русский язык как иностранный.

Представителей избирательного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и Максима Знака начали судить 4 августа. Процесс сделали закрытым.

 
 
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Валерия Кременевская находится на Окрестина.
 
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