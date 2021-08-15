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В Минске задержана преподаватель МГЛУ
15.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Валерия Кременевская попала в руки силовиков 13 августа возле Минского районного суда, где рассматривают дело Марии Колесниковой и Максима Знака.
Валерия Кременевская
По данным телеграм-канала волонтеров, сейчас 23-летняя девушка находится на Окрестина.
В 2021 году Валерия Кременевская закончила магистратуру. В лингвистическом университете она преподает русский язык как иностранный.
Представителей избирательного штаба Виктора Бабарико Марию Колесникову и Максима Знака
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Валерия Кременевская находится на Окрестина.
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