Исследование, развенчавшее мифы. Как метаболизм меняется с возрастом

Источник материала: Салiдарнасць

Открытия заставляют по-новому взглянуть на наши представления о теле.





Всем известно расхожее мнение: люди после 20 лет прибавляют в весе год за годом, потому что их метаболизм замедляется, особенно в среднем возрасте. У женщин метаболизм медленнее, чем у мужчин. Вот почему им труднее контролировать свой вес. Менопауза только усугубляет ситуацию, еще больше замедляя обмен веществ у женщин, пишет ВВС .

Как оказалось, все это неправда.

Согласно новому и весьма масштабному анализу использования энергии организмом, результаты которого опубликованы в журнале Science, замедление метаболизма (обмена веществ) в течение жизни, вообще говоря, не связано с возрастом напрямую.

Исследование, проведенное с участием 6400 человек в возрасте от восьми дней до 95 лет в 29 странах, показывает, что метаболизм человека не меняется на протяжении всего среднего возраста.

Он достигает пика в возрасте одного года, остается стабильным от 20 до 60 лет, а затем неумолимо снижается.

Эти открытия заставляют по-новому взглянуть на наши представления о теле. Результаты исследования, вероятно, изменят наши представления о физиологии человека, а также могут иметь значение в медицине, например, для определения подходящих доз лекарств для детей и пожилых людей.

Четыре фазы метаболизма

Метаболизм – это химический процесс, необходимый для поддержания жизнедеятельности организма. И чем больше размеры этого организма – будь то огромные бицепсы или излишний запас жира на животе – тем больше энергии ему требуется.

Поэтому исследователи скорректировали свои измерения с поправкой на размер тела, чтобы сравнить метаболизм людей разных комплекций и габаритов.

Исследование, опубликованное в журнале Science, выявило четыре фазы метаболизма в жизни:

- от рождения до возраста одного года, когда метаболизм меняется от уровня матери ребенка к максимальному в течение всей жизни - на 50% выше, чем у взрослых.

- легкое замедление к 20 годам, без каких-любо всплесков в период полового созревания, примерно по 3% в год.

- без изменений в возрасте от 20 до 60 лет.

- постоянное снижение, с ежегодным падением примерно на 0,7%, которое к 90 годам снижает метаболизм на 26% по сравнению со средним возрастом.

Как и следовало ожидать, в среднем для всего населения эта формула работает, но есть и индивидуальные различия. У некоторых уровень метаболизма на 25% ниже среднего для их возраста, а у других уровень метаболизма на четверть выше, чем ожидалось. Но эти пограничные значения не меняют общей картины, отраженной на графиках, показывающих траекторию скорости метаболизма в течение жизни.

– Это картина, которую мы никогда раньше не видели, и в ней полно сюрпризов, – говорит один из исследователей, профессор Джон Спикман из университета Абердина. – Больше всего меня удивило то, что во взрослом возрасте не происходит никаких изменений – если в среднем возрасте вас «разносит», вы больше не можете винить в этом снижение метаболизма.