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Власти собираются ликвидировать детский хоспис в Гродно

15.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Об этом сообщила директор хосписа Ольга Величко.

Власти собираются ликвидировать детский хоспис в Гродно

— Ликвидируют хоспис. А причина-то, просто любо-дорого глазу! — написала Ольга Величко. — Ликвидация связана с пятым пакетом санкций! Как вам?!

Потом, конечно, найдутся причины «поуважительнее и к законам», но пока имеем вот такую профессиональную «обидку».

А ещё сорока на хвосте принесла, что очень ищут людей, готовых на камеру рассказать очередной пропагандистский закидон.

14 лет моей жизни отдано хоспису. Мне безмерно повезло с моими коллегами. И мы воспринимаем эти события оптимистично и реалистично. Мы продержались более 10 месяцев, пришла пора модернизироваться.

 
 
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