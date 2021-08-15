Власти собираются ликвидировать детский хоспис в Гродно

Источник материала: Салiдарнасць

Об этом сообщила директор хосписа Ольга Величко.





— Ликвидируют хоспис. А причина-то, просто любо-дорого глазу! — написала Ольга Величко. — Ликвидация связана с пятым пакетом санкций! Как вам?!

Потом, конечно, найдутся причины «поуважительнее и к законам», но пока имеем вот такую профессиональную «обидку».

А ещё сорока на хвосте принесла, что очень ищут людей, готовых на камеру рассказать очередной пропагандистский закидон.

14 лет моей жизни отдано хоспису. Мне безмерно повезло с моими коллегами. И мы воспринимаем эти события оптимистично и реалистично. Мы продержались более 10 месяцев, пришла пора модернизироваться.