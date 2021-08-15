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Власти собираются ликвидировать детский хоспис в Гродно
15.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Об этом сообщила директор хосписа Ольга Величко.
— Ликвидируют хоспис. А причина-то, просто любо-дорого глазу! —
Потом, конечно, найдутся причины «поуважительнее и к законам», но пока имеем вот такую профессиональную «обидку».
А ещё сорока на хвосте принесла, что очень ищут людей, готовых на камеру рассказать очередной пропагандистский закидон.
14 лет моей жизни отдано хоспису. Мне безмерно повезло с моими коллегами. И мы воспринимаем эти события оптимистично и реалистично. Мы продержались более 10 месяцев, пришла пора модернизироваться.
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