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TikTok вводит новую функцию для подростков: отныне родители могут быть спокойны

15.08.2021 09:19 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

TikTok вводит новую функцию для подростков: отныне родители могут быть спокойны
Фото: Pixabay
Популярный среди подростков сервис TikTok отныне перестанет присылать Push-сообщения некоторым категориям пользователей.

Об этом говорится на сайте TikTok.


Так, новые ограничения коснутся несовершеннолетних пользователей, чьи родители обеспокоены чрезмерным пользованием приложения TikTok.

Аккаунты подростков в возрасте 13-15 лет не будут получать сообщение после 21:00, а молодежь 16-17 лет - после 22:00.

Как рассказали в компании, подобное ограничение решили внести из-за "безопасности, конфиденциальности и благосостояния сообщества".

Кроме того, соответствующие изменения основаны на обязательствах сообщества. Все потому, что нет финишной черты, когда речь заходит о защите безопасности, конфиденциальности и благополучия.

"Мы работаем с подростками, общественными организациями, родителями и блогерами над дальнейшими инновациями, и мы рады поделиться ими в ближайшие месяцы", - говорится в сообщении TikTok.



Для кого подходит TikTok


Самый активный сегмент пользователей - дети и подростки до 18 лет. Их в соцсети - 40%.

Благодаря системе "рекомендовано" в TikTok может стать суперпопулярным любой профиль. Секрет прост: каждое 15-секундное видео ранжируется отдельно, поэтому даже в неразгруженном аккаунте одно из случайных видео может стать популярным в приложении и принести тысячи и даже десятки тысяч лайков и новых фанатов - друзей.

Сейчас приложение загрузили более миллиарда раз. Здесь любой может снять 15-секундное видео на телефон и прославиться на весь мир.
 
 
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