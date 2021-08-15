В Турции растет число жертв наводнения

Источник материала: ОНТ

Трагические новости приходят из Турции. При тушении пожара разбился российский пожарный самолет.

На борту было пятеро россиян и три турецких спасателя. Выживших нет. Мощные лесные пожары вспыхнули на юге Турции в конце июля. На помощь пришли экипажи более чем из 20 стран, в том числе, из Беларуси. Только пожарным удалось справиться с огнем, как на Турцию обрушилась новая беда. На севере страны от наводнения погибли минимум 44 человека. Пострадавших сотни. Продолжаются поиски без вести пропавших.

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