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В Турции растет число жертв наводнения

15.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Турции растет число жертв наводнения

Трагические новости приходят из Турции. При тушении пожара разбился российский пожарный самолет.

На борту было пятеро россиян и три турецких спасателя. Выживших нет. Мощные лесные пожары вспыхнули на юге Турции в конце июля. На помощь пришли экипажи более чем из 20 стран, в том числе, из Беларуси. Только пожарным удалось справиться с огнем, как на Турцию обрушилась новая беда. На севере страны от наводнения погибли минимум 44 человека. Пострадавших сотни. Продолжаются поиски без вести пропавших. 

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Трагические новости приходят из Турции. При тушении пожара разбился российский пожарный самолет. На борту было пятеро россиян и три турецких спасателя. Выживших...
 
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