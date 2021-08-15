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Во Франции люди вышли на улицы, протестуя против ковидных паспортов

15.08.2021 09:29 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Во Франции люди вышли на улицы, протестуя против ковидных паспортов

Беспорядки и на улицах французских городов. Практически месяц там продолжаются масштабные протесты против санитарных пропусков.

Причем с каждыми выходными виток напряженности возрастает. Если первый субботний марш собрал 114 тысяч участников по всей Франции, то в прошлые выходные на улицы вышли почти 240 тысяч. В эту субботу акции прошли сразу в нескольких крупных городах. Отмечены стычки с полицией. Напомним, с минувшего понедельника санитарные пропуска стали обязательными при посещении ресторанов, крупных торговых центров, культурных площадок, а также для авиа- и железнодорожных путешествий на дальние расстояния.

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Беспорядки и на улицах французских городов. Практически месяц там продолжаются масштабные протесты против санитарных пропусков. Причем с каждыми выходными виток...
 
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