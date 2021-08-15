Митинг радикалов в Украине закончился столкновениями с полицией

Источник материала: ОНТ

Горячо в эти выходные в центре украинской столицы. Накануне в Киеве прошел массовый митинг националистов. Вспыхнули беспорядки. И новая волна народного недовольства спровоцирована последними решениями руководства страны.

Агрессивная толпа направилась к дому, где прописан президент Зеленский. Их встретили живым щитом сотрудники полиции. Демонстранты пустили в ход кулаки, камни и взрывпакеты. Также участники митинга подожгли шины и бросали брусчатку в силовиков. В результате беспорядков ранены семь полицейских, пострадавшие есть также среди радикалов и журналистов. Националисты афишировали, что субботняя акция была лишь предупреждением. Протестующие требуют «остановить репрессии и сдачу украинских интересов». Речь об уголовных делах против «Нацкорпуса» и о претензиях к политике Зеленского.

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