Милиционер выстрелил в мужчину в Костюковичском районе - тот в больнице

Подробности публикует телеграм-канал МВД.





"В субботу, 14 августа, в агрогородк Муравилье наряд милиции прибыл по вызову на конфликт между соседями. В ходе разбирательства 34-летний мужчина вместе со своим 33-летним братом вели себя агрессивно, набросились на милиционеров с кулаками. Один из них ударил сотрудника милиции и повалил его на землю.





Второй милиционер попытался оказать своему коллеге помощь, но его атаковал другой дебошир", - пояснили в ведомстве.





В МВД заявили, что на требования прекратить противоправные действия мужчины никак не реагировали, как и на предупредительный выстрел в воздух.





"Дебоширов смог остановить только выстрел в ногу старшему брату. Нападавший был госпитализирован", - утверждают в МВД.





В ведомстве также заявили, что оба мужчины были с признаками алкогольного опьянения и ранее привлекались к административной ответственности. Младший брат был судим за кражу.







