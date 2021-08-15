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Милиционер выстрелил в мужчину в Костюковичском районе - тот в больнице

15.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В МВД сообщают, что в Костюковичском районе, якобы усмиряя пьяных дебоширов, один из сотрудников милиции применил оружие.

Подробности публикует телеграм-канал МВД.

"В субботу, 14 августа, в агрогородк Муравилье наряд милиции прибыл по вызову на конфликт между соседями. В ходе разбирательства 34-летний мужчина вместе со своим 33-летним братом вели себя агрессивно, набросились на милиционеров с кулаками. Один из них ударил сотрудника милиции и повалил его на землю. 

Второй милиционер попытался оказать своему коллеге помощь, но его атаковал другой дебошир", - пояснили в ведомстве.

В МВД заявили, что на требования прекратить противоправные действия мужчины никак не реагировали, как и на предупредительный выстрел в воздух.

"Дебоширов смог остановить только выстрел в ногу старшему брату. Нападавший был госпитализирован", - утверждают в МВД.

В ведомстве также заявили, что оба мужчины были с признаками алкогольного опьянения и ранее привлекались к административной ответственности. Младший брат был судим за кражу.
 
 
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В МВД сообщают, что в Костюковичском районе, якобы усмиряя пьяных дебоширов, один из сотрудников милиции применил оружие.
 
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