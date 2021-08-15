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Философа Владимира Мацкевича перевели на "Володарку"

15.08.2021 09:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Философа и методолога Владимира Мацкевича перевели из ИВС в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, сообщил его друг и коллега Андрей Егоров.



«Владимира Мацкевича перевели на Володарку. Это значит арест. Обвинение должны предъявить в течение 10 суток. Пока он подозреваемый по ч. 1 ст. 342. (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок…)», — написал Андрей в своем блоге в Facebook.

Напомним, Владимира Мацкевича задержали 4 августа и поместили в ИВС. Правозащитники признали его политзаключенными. Задержанную в тот же день социолога и координатора Летучего университета Татьяну Водолажскую 14 августа отпустили из изолятора на Окрестина.
 
Теги: Минск
 
 
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Философа и методолога Владимира Мацкевича перевели из ИВС в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, сообщил его друг и коллега Андрей Егоров.
 
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