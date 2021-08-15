







написал Андрей в своем блоге в Facebook. «Владимира Мацкевича перевели на Володарку. Это значит арест. Обвинение должны предъявить в течение 10 суток. Пока он подозреваемый по ч. 1 ст. 342. (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок…)», —Андрей в своем блоге в Facebook.





Напомним, Владимира Мацкевича задержали 4 августа и поместили в ИВС. Правозащитники признали его политзаключенными. Задержанную в тот же день социолога и координатора Летучего университета Татьяну Водолажскую 14 августа отпустили из изолятора на Окрестина.