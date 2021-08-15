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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Беларуси рекордно выросли цены на масло, майонез, лекарства и яйца Годовая инфляция в июле по официальным данным составила 9,8%.

Годовая инфляция в июле по официальным данным составила 9,8%. При этом отдельные товары и услуги за последний год подорожали больше, чем на 20%. В Нацбанке рассказали, что на что больше всего выросли цены за последний год, сообщают местные СМИ.Лекарства подорожали в июле в годовом выражении на 22,2%, сообщает Нацбанк. Напомним, с 1 января чиновники подняли НДС на многие лекарства и медизделия, что вызвало рост розничных цен, в том числе на отдельные медицинские услуги.В лидерах по росту цен в июле также оказались ковры (+19,5%), услуги по охране жилья (+20,8%), топливо (+14,3%), регулируемый пассажирский транспорт (+13,3%), услуги дошкольных учреждений (+10,4%). Меньше всего за последний год выросли цены на дрова и торф — на 0,8%.Что касается регулярного повышения цен на топливо на 1 копейку, Нацбанк ранее заявлял, что это провоцирует рост инфляционных ожиданий населения и предприятий.Из продуктов в лидеры по подорожанию в годовом выражении попали майонез (+28,7%), масло и жиры (+20,1%), куриные яйца (+18,1%). Мука пшеничная за год подешевела, по официальной статистике, на 0,2%. Меньше всего выросли цены на пищевую соль (+1,5%), макароны (+2,8%), кофе (+2,9%).