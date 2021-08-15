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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экономист: Многие российские предприятия откажутся от сотрудничества с режимом Лукашенко Новые санкции США – самые серьезные за все время.

Сайтпопросил экономистаоценить последствия этих санкций для разных секторов белорусской экономики:– Это, наверное, самые серьезные санкции, которые были за все время. Стоит заметить, что такие санкции – это достаточно редкое явление для США. В них главное то, что они непросто введены в отношении белорусских предприятий, а как бы имеют вторичный эффект. Те фирмы, которые будут торговать с санкционными белорусскими предприятиями, могут попасть под эти же ограничения. Это означает, что многие российские фирмы призадумаются, прежде чем вступать в какие-то отношения с белорусскими предприятиями.– Сразу полностью оценить я не берусь, но это достаточно серьезный удар. Это как камень, который бросили в воду, а от него расходятся круги.Многие эксперты уже отметили, что появились сложности с переводом средств на счета белорусских предприятий. Клерк, который сидит в банке, не будет разбираться в деталях, что подлежит санкциям, а что нет. Для него слово «Беларусь» сразу становится токсичным, и он предпочтет где-то перестраховаться, чем получить какие-то проблемы. Поэтому, безусловно, эти санкции будут оказывать очень серьезное влияние на Беларусь.И бравада со стороны Лукашенко, что «мы тут с Россией можем обойти санкции и развиваться дальше», вряд ли окажется правдой. Я думаю, что обходить санкции Беларуси придется самой, потому что многие предприятия поостерегутся иметь дело с нашей страной.Конечно, я не думаю, что будут большие проблемы с нефтью или газом. Скорее всего, найдутся какие-то обходные пути, например, через российские или белорусские «прокладки». В целом, я считаю, что у режима в Беларуси будут серьезные проблемы из-за санкций.– Безусловно, это сильный удар, потому что самый удобный и дешевый способ экспорта калийного удобрения через Литву. Не даром в Клайпеде построен терминал, который частично принадлежит объединению «Беларуськалий».На самом деле, это двойной удар. С одной стороны, придется отправлять калийные удобрения через российские порты, что дороже. С другой стороны, будет простаивать терминал, а это удар и по литовской железной дороге, и по Клайпедскому порту. Однако я все такие думаю, что удар по «Беларуськалию» будет более чувствительным.– Понимаете, здесь однозначного ответа дать нельзя, потому что российский бизнес, точно так же как и белорусский, подконтрольный. Если Путин скажет что надо, то будут искать какие-то обходные пути, варианты. Но если Путин закроет глаза, мол, это вопросы бизнеса, решайте как хотите, то, безусловно, многие российские предприятия откажутся от сотрудничества с Беларусью.