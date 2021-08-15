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Экономист: Многие российские предприятия откажутся от сотрудничества с режимом Лукашенко
Источник материала: UDF
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– Это, наверное, самые серьезные санкции, которые были за все время. Стоит заметить, что такие санкции – это достаточно редкое явление для США. В них главное то, что они непросто введены в отношении белорусских предприятий, а как бы имеют вторичный эффект. Те фирмы, которые будут торговать с санкционными белорусскими предприятиями, могут попасть под эти же ограничения. Это означает, что многие российские фирмы призадумаются, прежде чем вступать в какие-то отношения с белорусскими предприятиями.
– Многие эксперты отмечают, что своими мерами США закрывают лазейку секторальных санкций ЕС. Насколько это будет существенным ударом по экономике?
– Сразу полностью оценить я не берусь, но это достаточно серьезный удар. Это как камень, который бросили в воду, а от него расходятся круги.
Многие эксперты уже отметили, что появились сложности с переводом средств на счета белорусских предприятий. Клерк, который сидит в банке, не будет разбираться в деталях, что подлежит санкциям, а что нет. Для него слово «Беларусь» сразу становится токсичным, и он предпочтет где-то перестраховаться, чем получить какие-то проблемы. Поэтому, безусловно, эти санкции будут оказывать очень серьезное влияние на Беларусь.
И бравада со стороны Лукашенко, что «мы тут с Россией можем обойти санкции и развиваться дальше», вряд ли окажется правдой. Я думаю, что обходить санкции Беларуси придется самой, потому что многие предприятия поостерегутся иметь дело с нашей страной.
Конечно, я не думаю, что будут большие проблемы с нефтью или газом. Скорее всего, найдутся какие-то обходные пути, например, через российские или белорусские «прокладки». В целом, я считаю, что у режима в Беларуси будут серьезные проблемы из-за санкций.
– Стало известно, что Литва перекрывает транзит белорусских калийных удобрений. Сильный ли это удар по экономике Беларуси? О каких потерях пойдет речь?
– Безусловно, это сильный удар, потому что самый удобный и дешевый способ экспорта калийного удобрения через Литву. Не даром в Клайпеде построен терминал, который частично принадлежит объединению «Беларуськалий».
На самом деле, это двойной удар. С одной стороны, придется отправлять калийные удобрения через российские порты, что дороже. С другой стороны, будет простаивать терминал, а это удар и по литовской железной дороге, и по Клайпедскому порту. Однако я все такие думаю, что удар по «Беларуськалию» будет более чувствительным.
– Под санкции попал и российский бизнесмен Михаил Гуцериев. Как вы думаете, могут ли санкции заставить российский бизнес и правительство отказаться сотрудничать с Беларусью из-за возможности тоже попасть под ограничения со стороны Европы и США?
– Понимаете, здесь однозначного ответа дать нельзя, потому что российский бизнес, точно так же как и белорусский, подконтрольный. Если Путин скажет что надо, то будут искать какие-то обходные пути, варианты. Но если Путин закроет глаза, мол, это вопросы бизнеса, решайте как хотите, то, безусловно, многие российские предприятия откажутся от сотрудничества с Беларусью.
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Новые санкции США – самые серьезные за все время.
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