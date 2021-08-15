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Власти Узбекистана ведут переговоры о беженцах с правительством Афганистана и "Талибаном"

15.08.2021 09:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Власти Узбекистана ведут переговоры о беженцах из Афганистана с правительством этой страны и движением "Талибан".

Об этом в воскресенье сообщил пресс-секретарь МИД республики Юсуп Кабулжанов, передает ТАСС.

"В настоящее время власти республики ведут переговоры о возвращении беженцев из Афганистана с официальным правительством Афганистана и представителями движения "Талибан", - сказал Кабулжанов. По его словам, непосредственно переговоры ведут дипломаты посольства республики в Кабуле и генконсульства в Мазари-Шарифе, которые работают в обычном режиме.

Ранее пресс-служба внешнеполитического ведомства Узбекистана сообщила, что накануне 84 афганских военнослужащих несанкционированно пересекли госграницу и были задержаны узбекскими пограничниками.

 
 
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Власти Узбекистана ведут переговоры о беженцах из Афганистана с правительством этой страны и движением "Талибан".
 
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