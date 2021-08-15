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Байден пригрозил "Талибану" "военным ответом"

15.08.2021 09:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Любые действия боевиков радикального исламистского движения "Талибан" против сотрудников военной или дипломатической миссий США в Афганистане встретят "быстрый и сильный военный ответ" со стороны американской армии.

Об этом говорится в заявлении президента Соединенных Штатов Джозефа Байдена, опубликованном на сайте Белого дома в субботу, 14 августа.

Как следует из документа, соответствующее предупреждение было передано талибам на переговорах по афганскому урегулированию в столице Катара - Дохе. Кроме того, глава Белого дома распорядился направить в Афганистан около 5000 военнослужащих, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию дипломатических работников США и союзников, а также "афганцев, которые помогали нашим войскам во время нашей миссии, и тех, кто подвергается особой опасности из-за наступления талибов".

Байден добавил, что отдал распоряжение Вооруженным силам и разведывательному сообществу сохранять готовность "противостоять будущим террористическим угрозам из Афганистана".

Между тем телеканал CBS News со ссылкой на многочисленных собеседников в службах безопасности и дипломатических кругах сообщил, что большинство сотрудников американского посольства в Кабуле будут эвакуированы в течение ближайших 36 часов, за исключением небольшой группы ключевых работников. Предполагается, что все дипломаты должны будут покинуть страну к 31 августа.

Собеседник телеканала в министерстве обороны США заметил, что захват Кабула, в котором проживает более 4 миллионов человек, боевиками "Талибана" может быть "вопросом нескольких дней". Ранее посольство США отдало своим сотрудникам распоряжение уничтожить документы, содержащие конфиденциальную информацию, а также предметы с логотипом посольства или других американских ведомств, флаги США и другие объекты, которые талибы "могут использовать ненадлежащим образом в целях пропаганды".

К настоящему моменту под контролем "Талибана" находится более половины из 34 афганских провинций. Талибы 14 августа захватили Мазари-Шариф (административный центр провинции Балх) - четвертый по величине город Афганистана с населением свыше 427 тыс. человек.

 
 
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Любые действия боевиков радикального исламистского движения "Талибан" против сотрудников военной или дипломатической миссий США в Афганистане встретят "быстрый...
 
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