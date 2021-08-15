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«Флагшток»

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Какие на самом деле зарплаты в белорусских регионах Реальные предложения о работе удалось найти только в местном хозяйстве.

Реальные предложения о работе удалось найти только в местном хозяйстве. На сайте ОАО «Тихиничи» сказано, что на предприятие на постоянную работу требуется, в частности, ветврач со средним специальным образованием — можно без стажа. А предлагают специалисту зарплату… 470 рублей (188 долларов).Не намного больше получит водитель автомобиля с категориями С и СЕ — 500 руб (200 долларов). Тракторист-машинист с/х производства с категориями А, В, С, D - 650 руб (261 доллар).