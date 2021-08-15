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Какие на самом деле зарплаты в белорусских регионах

15.08.2021 09:53 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Какие на самом деле зарплаты в белорусских регионах
Иллюстративное фото
Агрогородок Тихиничи Рогачевского район лукашисты называют «деревней будущего». Этот населенный пункт включен в одноименный проект. «Флагшток» поискал вакансии в агрогородке, чтобы узнать, сколько же можно заработать в «деревне будущего».

Реальные предложения о работе удалось найти только в местном хозяйстве. На сайте ОАО «Тихиничи» сказано, что на предприятие на постоянную работу требуется, в частности, ветврач со средним специальным образованием — можно без стажа. А предлагают специалисту зарплату… 470 рублей (188 долларов).

Не намного больше получит водитель автомобиля с категориями С и СЕ — 500 руб (200 долларов). Тракторист-машинист с/х производства с категориями А, В, С, D - 650 руб (261 доллар).
 
 
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Реальные предложения о работе удалось найти только в местном хозяйстве.
 
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