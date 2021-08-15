Ток-шоу «Пока свободны». «Лукашенко живет без будущего»

Вышел новый выпуск ток-шоу «Пока свободны».

На этот раз журналист Алесь Залевский и его команда побывали в гостях у редакции газеты «Новы час», которую на этой неделе отказалась печатать типография.





Самые важные новости уходящей недели обсудили с главным редактором «Новага часу» Оксаной Колб и поэтом, общественным деятелем Владимиром Некляевым.

Главная тема, безусловно, — годовщина президентских выборов и начала протестов. И, соответственно, реакции на эти события как со стороны государства, так и со стороны общества.

А что дальше? Чем всё это завершится? Отдаст ли Лукашенко власть и кому?

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