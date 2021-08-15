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В Гаити введен режим ЧП из-за землетрясений

15.08.2021 10:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье утром в Гаити, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр находился в 35 км от коммуны Ле-Ке с населением около 125 тыс. человек на юге страны, очаг залегал на глубине 30 км, передает ТАСС. Данные о пострадавших, разрушениях пока не поступали.

В субботу утром приблизительно в этом же районе Гаити произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате, по предварительным данным, 304 человека погибли, около 1,8 тыс. пострадали. Правительство на месяц ввело режим чрезвычайного положения.

 
 
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Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в воскресенье утром в Гаити, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
 
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