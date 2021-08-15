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В Мехико проходят переговоры властей и оппозиции Венесуэлы

15.08.2021 10:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы в минувшую субботу начали переговоры в Мехико для поиска выхода из затянувшегося политического и экономического кризиса в стране.

Государственный венесуэльский телеканал Venezolana de Television передавал, что нынешний раунд диалога в Мехико продлится до 16 августа. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к переговорам.

По данным агентства AFP, основная повестка посвящена санкциям и возможным выборам в стране. Оппозиция настаивает на проведении голосования и освобождения политических заключенных. Власти в свою очередь пытаются добиться ослабления международных ограничительных мер.

Предыдущие раунды переговоров в Доминиканской Республике в 2018 году и на Барбадосе годом позже не смогли разрешить спор между сторонниками главы Венесуэлы Николаса Мадуро и лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуйадо.

 
 
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Представители правительства и оппозиции Венесуэлы в минувшую субботу начали переговоры в Мехико для поиска выхода из затянувшегося политического и...
 
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