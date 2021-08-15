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Философ Владимир Мацкевич не вышел на свободу
Источник материала: АФН
Философ Владимир Мацкевич после 10 дней задержания не вышел на свободу, его перевели из ИВС в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.
В настоящий момент он проходит подозреваемым по ч. 1 ст. 342. (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. В течение 10 суток ему должны предъявить обвинение.
Белорусские правозащитники признали Мацкевича политзаключенным.
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Философ Владимир Мацкевич после 10 дней задержания не вышел на свободу, его перевели из ИВС в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.
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