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Философ Владимир Мацкевич не вышел на свободу

15.08.2021 10:05 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Философ Владимир Мацкевич после 10 дней задержания не вышел на свободу, его перевели из ИВС в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.

В настоящий момент он проходит подозреваемым по ч. 1 ст. 342. (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок. В течение 10 суток ему должны предъявить обвинение.

Белорусские правозащитники признали Мацкевича политзаключенным.

 
Теги: Минск
 
 
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Философ Владимир Мацкевич после 10 дней задержания не вышел на свободу, его перевели из ИВС в СИЗО №1 на улице Володарского в Минске.
 
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