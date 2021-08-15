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В Слониме в цехе по сортировке мусора обнаружен боеприпас
Источник материала: БелТА5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме в здании цеха по сортировке мусора обнаружен боеприпас. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
"14 августа в 11.40 в МЧС поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда на транспортной ленте в здании цеха по сортировке мусора на территории Слонимского ГУП ЖКХ по ул.Брестской. Администрация предприятия из здания эвакуировала 20 человек", - рассказали в пресс-службе.
Группа разминирования изъяла боеприпас для уничтожения.-0-
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Группа разминирования изъяла боеприпас для уничтожения.
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