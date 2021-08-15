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В Слониме в цехе по сортировке мусора обнаружен боеприпас

15.08.2021 10:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Слониме в здании цеха по сортировке мусора обнаружен боеприпас. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
 
"14 августа в 11.40 в МЧС поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда на транспортной ленте в здании цеха по сортировке мусора на территории Слонимского ГУП ЖКХ по ул.Брестской. Администрация предприятия из здания эвакуировала 20 человек", - рассказали в пресс-службе.
 
Группа разминирования изъяла боеприпас для уничтожения.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Группа разминирования изъяла боеприпас для уничтожения.
 
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