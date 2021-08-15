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Философа Владимира Мацкевича перевели на «Володарку»
Источник материала: UDF
Владимир Мацкевич
«Владимира Мацкевича перевели на Володарку. Это значит арест. Обвинение должны предъявить в течение 10 суток. Пока он подозреваемый по ч. 1 ст. 342. (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок…)», — написал Андрей Егоров[/b] в своем блоге в Facebook.
Напомним, [b]Владимира Мацкевича задержали 4 августа и поместили в ИВС. Правозащитники признали его политзаключенными. Задержанную в тот же день социолога и координатора Летучего университета Татьяну Водолажскую 14 августа отпустили из изолятора на Окрестина.
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Напомним, что Мацкевича задержали 4 августа и поместили в ИВС.
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