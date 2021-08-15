Источник материала: UDF



Владимир Мацкевич

«Владимира Мацкевича перевели на Володарку. Это значит арест. Обвинение должны предъявить в течение 10 суток. Пока он подозреваемый по ч. 1 ст. 342. (Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок…)», — написал Андрей Егоров[/b] в своем блоге в Facebook.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Философа Владимира Мацкевича перевели на «Володарку» Напомним, что Мацкевича задержали 4 августа и поместили в ИВС.

Напомним, [b]Владимира Мацкевича задержали 4 августа и поместили в ИВС. Правозащитники признали его политзаключенными. Задержанную в тот же день социолога и координатора Летучего университета14 августа отпустили из изолятора на Окрестина.