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Байден: США не будут участвовать в гражданском конфликте в Афганистане

15.08.2021 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Джо Байден в субботу днем сделал официальное заявление в связи с ситуацией в Афганистане, подчеркнув, что Америка не собирается продолжать активное участие в гражданском конфликте в этой стране.

По словам Байдена, после совещаний со своей командой по национальной безопасности, он принял несколько ключевых решений в отношении завершения военной миссии США в Афганистане.

Байден санкционировал временное развертывание примерно 5000 военнослужащих для обеспечения безопасной эвакуации граждан США и союзных стран, а также афганцев, помогавших американским военным в годы войны. Президент также приказал Вооруженным силам и разведсообществу внимательно следить за ситуацией, чтобы не допустить роста терроризма на территории Афганистана.

Байден поручил госсекретарю Энтони Блинкену поддержать президента Ашрафа Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования. 

Соединенные Штаты также сообщили представителям «Талибана» в Дохе, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, ставящие под угрозу американскую миссию, вызовут ответные действия со стороны ВС США.

Президент также назначил посла Трейси Джейкобсон ответственной за все действия в отношении выдачи иммиграционных виз афганцам, работавшим с американскими войсками и их эвакуацией.

«Еще один год или еще пять лет военного присутствия США не имели бы никакого значения, если бы афганские военные не могли или не хотели удерживать свою страну. И бесконечное присутствие Америки в разгар гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемо», - подчеркнул Байден, объясняя причины, по которым он по-прежнему делает все для сокращения американского присутствия в Афганистане.
 
 
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Президент Джо Байден в субботу днем сделал официальное заявление в связи с ситуацией в Афганистане, подчеркнув, что Америка не собирается продолжать активное...
 
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