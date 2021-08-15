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Мужчина утонул в искусственном водоеме в Малоритском районе
Источник материала: БелТА15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Малоритском районе в искусственном водоеме утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
"14 августа в 20.07 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в искусственном водоеме в деревне Толочно", - рассказали в пресс-службе.
Работники МЧС обнаружили и извлекли из воды утонувшего гражданина 1961 года рождения.-0-
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"14 августа в 20.07 спасателям поступило сообщение об утонувшем мужчине в искусственном водоеме в деревне Толочно", - рассказали в пресс-службе.
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