Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Таких в сегодняшней элите я вижу двоих: Головченко и Макей. Но наверняка кто-то есть и на других уровнях, но пока я не вижу, кто бы соответствовал этим критериям», – сказал эксперт.

«Не верю, что он Качановой доверит такую функцию. Я считаю, что он искренний сексист в этом смысле», – сказал политолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко в поисках «микс человека» Его преемник должен разбираться в экономике и иметь силовой бэкграунд.

Белорусский политологв программе «Ток» на «Нашай Ніве» порассуждал о возможном сценарии транзита власти в Беларуси.Отвечая на вопрос ведущей программыо том, пишет, кто из сегодняшних представителей власти мог бы устроить Кремль, Шрайбман отметил, что это может быть «любой, кто мог бы гарантировать отсутствие в Беларуси новых революций», и что «фигура вроде Головченко или Мясниковича их устроила бы больше, чем, допустим, Макей, у которого есть очевидный «флер» прозападности».Что же касается самого Лукашенко, то он, по мнению политолога, «будет искать какой-то микс человека», который бы что-то понимал в хозяйстве, мог управлять, и с другой стороны «имел какой-то силовой бэкграунд».При этом Шрайбман уверен, что женщину на роль преемникане выберет. Даже такую преданную ему, как[quote][/quote]