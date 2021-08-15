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Путина сравнили с «ярмарочным медведем, ковыляющим на цепи Лукашенко»
Источник материала: UDF
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«Путин, гроссмейстер геополитики, беспомощно ковыляет на цепи Лукашенко, как ярмарочный медведь. Переиграв надменного питерца, белорус обирает чертовых русских. Пока свобода рук за ним, Москва завязла в минском капкане. Минск наладил внешнее управление Кремлем», – написал Глеб Павловский в статье для
Образ яркий, но насколько он соответствует действительности? Ведь зачастую ради красного словца жертвуют точностью.
Однако это не тот случай. Лукашенко действительно на протяжении многих лет водит Путина и хорошо, если за нос.
Вместо так называемого «союзного государства» Кремль получил программу «Нефть в обмен на поцелуи» (причем лобызания чередовались с пощечинами, которых за два десятка лет было, пожалуй, даже больше). Обошлось это удовольствие России в десятки, а то и сотни миллиардов долларов – эксперты до сих пор не пришли к единому мнению об объемах субсидирования белорусской экономики за счет дешевых нефти и газа, а также иных преференций.
Время от времени Лукашенко и вовсе выставлял Путина клоуном. Так было, к примеру, осенью 2015 года, когда президент РФ распорядился подписать соглашение о создании российской военной базы в Беларуси. В ответ Лукашенко заявил, что на этот счет ни с кем даже не разговаривал, и вообще такой объект на фиг не нужен.
Так что, да, Путин в отношениях с Лукашенко выглядит довольно жалко. На цепи – не на цепи, но то, что хвост виляет медведем, это уж точно.
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Вместо «союзного государства» Кремль получил программу «Нефть в обмен на поцелуи».
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