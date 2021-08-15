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Путина сравнили с «ярмарочным медведем, ковыляющим на цепи Лукашенко»

15.08.2021 10:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Путина сравнили с «ярмарочным медведем, ковыляющим на цепи Лукашенко»
Картинка носит иллюстративный характер
Российский политтехнолог Глеб Павловский язвительно прокомментировал достижения Кремля на «белорусском фронте».

«Путин, гроссмейстер геополитики, беспомощно ковыляет на цепи Лукашенко, как ярмарочный медведь. Переиграв надменного питерца, белорус обирает чертовых русских. Пока свобода рук за ним, Москва завязла в минском капкане. Минск наладил внешнее управление Кремлем», – написал Глеб Павловский в статье для Republic.


Образ яркий, но насколько он соответствует действительности? Ведь зачастую ради красного словца жертвуют точностью.

Однако это не тот случай. Лукашенко действительно на протяжении многих лет водит Путина и хорошо, если за нос.



Вместо так называемого «союзного государства» Кремль получил программу «Нефть в обмен на поцелуи» (причем лобызания чередовались с пощечинами, которых за два десятка лет было, пожалуй, даже больше). Обошлось это удовольствие России в десятки, а то и сотни миллиардов долларов – эксперты до сих пор не пришли к единому мнению об объемах субсидирования белорусской экономики за счет дешевых нефти и газа, а также иных преференций.

Время от времени Лукашенко и вовсе выставлял Путина клоуном. Так было, к примеру, осенью 2015 года, когда президент РФ распорядился подписать соглашение о создании российской военной базы в Беларуси. В ответ Лукашенко заявил, что на этот счет ни с кем даже не разговаривал, и вообще такой объект на фиг не нужен.

Так что, да, Путин в отношениях с Лукашенко выглядит довольно жалко. На цепи – не на цепи, но то, что хвост виляет медведем, это уж точно.
 
Теги: Минск
 
 
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Вместо «союзного государства» Кремль получил программу «Нефть в обмен на поцелуи».
 
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