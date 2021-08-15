История императора, который не верил в народную любовь и считал, что для управления империей довольно страха

Источник материала: Салiдарнасць

Опубликована в Телеграм-канале Письма к дочери .

Простой солдат Фока стал императором Восточной римской империи в общем-то случайно. Просто, так уж получилось, что власть, как говорится, валялась в грязи и Фока первым подсуетился, чтобы ее подобрать.

И, конечно, Фока больше всего заботился о том, чтобы власть таким же случайным образом не досталась кому-нибудь другому. Первым делом он казнил всех родственников своего предшественника. Затем обрушился на знать и умников, которых, не без оснований, подозревал в недостаточном уважении к своей персоне.

В империи, где пытки считались уже анахронизмом, жестокие публичные казни стали привычным делом. При том, Фока не утруждал себя следованием нудным юридическим процедурам и судебным разбирательствам. Когда кто-то неосторожно напомнил ему о законах, император ответил: «Мое желание – это закон». Казней становилось все больше, но ни любви, ни уважения к императору почему-то не прибавлялось.

Когда в Империю вторглись персы, оказалось, что остановить их некому. Армия не хотела воевать, а лучшего имперского полководца Фока успел казнить.

Кто другой постарался бы сплотить общество перед лицом внешней угрозы. Но не таков был Фока. Он считал, что во всех бедах виноваты тайные враги и главное этих врагов найти. И, как водится, первым делом обнаружил, что во всем виноваты евреи. Когда из-за преследования евреев все стало только хуже, император решил, что виноваты христиане, которые молятся не так, как следует.

Но лучше от этого все равно не стало. Персы захватывали одну провинцию за другой, а в столице возник дефицит продовольствия. Цены почему-то выросли, хотя император строго-настрого запретил им это делать.

Когда из-за нехватки еды в столице вспыхнуло восстание император решил, что его тайные враги наконец проявили себя и беспощадно потопил восстание в крови. И, в общем, после этого всем уже стало ясно, что Империю пора спасать. Ираклий, сын губернатора римской провинции Африка (это на самом деле всего лишь теперешний Тунис) отправился в Константинополь с небольшим отрядом солдат.

Фока не придал значения известиям о приближении врага, потому что, как я тебе уже сказал, солдат у Ираклия было совсем немного. Но стоило кораблям Ираклия прибыть в порт, как весь город вышел его встречать как избавителя, а армия перешла на его сторону. Оказалось, что страх – гораздо более эфемерная опора для власти, чем народная любовь. И что он может развеяться в один момент.

Фока попытался сбежать, но был схвачен собственными телохранителями. Свергнутому императору Ираклий задал только один вопрос: «Почему ты так плохо управлял Империей?». Фока ответил: «Посмотрим, получится ли у тебя лучше».

У Ираклия получилось, но Фока этого не увидел. В Восточной римской империи в то время было не принято казнить свергнутых императоров. Обычно их отправляли в монастырь в какой-нибудь дальней провинции. Но всеобщая ненависть к Фоке была так велика, что Ираклий не смог, или не захотел, сопротивляться общественному мнению.

По решению народа бывший император был казнен. Подробности его казни – 18+, так что я не буду их тебе пересказывать. Просто, когда страх рассеялся, на его месте осталась ненависть.

С другой стороны, после того как соколы сбросили крысу на ступеньки дома правительства в день отказа в регистрации Бабарико и Цепкало, места для народной любви в общем-то все равно уже не осталось.