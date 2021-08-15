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В Чашникском районе »Пежо» врезался в дерево – пассажира из авто извлекали спасатели
Источник материала: Навiны
В Чашникском районе Витебской области водитель «Пежо» не справился с управлением – автомобиль вынесло с дорожного полотна, после чего он врезался в дерево.
Как сообщает
Внутри машины оказался зажат пассажир. С помощью аварийно-спасательного инструмента сотрудники МЧС разжали конструкции автомобиля и извлекли пострадавшего из машины. На скорой его доставили в ближайшую больницу.
В аварии также пострадал 27-летний водитель легковушки – он госпитализирован.
Фото: ГАИ МВД.
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В Чашникском районе Витебской области водитель «Пежо» не справился с управлением – автомобиль вынесло с дорожного полотна, после чего он врезался в дерево.
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