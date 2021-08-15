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Число погибших при землетрясении в Гаити выросло до 304 человек
Источник материала: Партизан
Количество пострадавших оценивается в 1,8 тыс. человек.
«Мы зафиксировали 160 смертей на юге, 42 — в Нипе, 100 — в Гранд-Ансе и две — на северо-западе»,—
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло за несколько дней до тропического шторма, который, как ожидается, обрушится на остров.
По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс.
Премьер-министр Ариэль Анри объявил чрезвычайное положение на один месяц для всей страны.
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Количество пострадавших оценивается в 1,8 тыс. человек.
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