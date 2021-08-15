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Число погибших при землетрясении в Гаити выросло до 304 человек

15.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Количество пострадавших оценивается в 1,8 тыс. человек.

«Мы зафиксировали 160 смертей на юге, 42 — в Нипе, 100 — в Гранд-Ансе и две — на северо-западе»,—  сообщил руководитель управления гражданской обороны Гаити Джерри Чандлер, его слова передает AFP

Землетрясение магнитудой 7,2 произошло за несколько дней до тропического шторма, который, как ожидается, обрушится на остров. 

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения находился примерно в 125 км к западу от столицы Порт-о-Пренс. 

Премьер-министр Ариэль Анри объявил чрезвычайное положение на один месяц для всей страны.
 
 
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Количество пострадавших оценивается в 1,8 тыс. человек.
 
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