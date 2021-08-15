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Талибы вошли в Кабул

15.08.2021 11:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что боевики радикального движения «Талибан» входят в столицу Кабул со всех сторон.

Администрация президента Афганистана утверждает, что Кабул не подвергался нападению и ситуация в городе находится под контролем.

Лидеры «Талибана», которые находятся в Дохе, столице Катара, призвали своих боевиков воздерживаться от насилия во время захвата Кабула. Также они обещают сохранить безопасные коридоры для тех, кто хочет покинуть Афганистан и призвали женщин укрыться в безопасных районах.

Под контроль взят Кабульский университет на западе столицы. Талибы вывесили на нем свой флаг.

Кабул — последний крупный город, над которым еще сохраняется контроль правительственных сил. 

Представители движения «Талибан» контролируют все пограничные переходы Афганистана, страну можно покинуть только из аэропорта Кабула. 

Ряд стран — в частности, Великобритания, США и Чехия — эвакуируют сотрудников посольств из Афганистана.
 
 
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Министерство внутренних дел Афганистана сообщило, что боевики радикального движения «Талибан» входят в столицу Кабул со всех сторон.
 
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