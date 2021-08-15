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Мужчина погиб при пожаре жилого дома в Петриковском районе

15.08.2021 11:19 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Петриковском районе при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.
 
"Сегодня в 4.45 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Новоселки. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1976 года рождения, неработавший", - рассказали в пресс-службе.
 
Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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"Сегодня в 4.45 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Новоселки. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1976 года рождения, неработавший", -...
 
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