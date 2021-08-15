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В России серьезно выросла доля нелегального табака — основной его поток из Беларуси

15.08.2021 11:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Доля нелегального табака в России выросла за три месяца почти на 20%. Как утверждают аналитики агентства KantAr TNS, основной поток контрафакта по-прежнему поступает из Беларуси, сообщает kommersant.ru.

 

В России серьезно выросла доля нелегального табака — основной его поток из Беларуси
Задержанная контрабанда из Беларуси. Фото: Брянская таможня РФ.

 

«Исследование только подтверждает тот факт, что все меры, предпринимаемые для борьбы с нелегальной продукцией — специальная маркировка, за которую каждый курильщик платит дополнительные 50 коп., введение минимальных цен с апреля 2021 года, — все это не помогает, — убежден эксперт табачной отрасли Вадим Желнин. — Данную ситуацию легко было предвидеть. Основная проблема — огромная разница в цене между сигаретами в России и в других странах Европы. Эта разница возникает из-за значительной доли акциза в цене.

Пока будет сохраняться столь значительный разрыв в стоимости табачной продукции, количество нелегала сокращаться не будет. Оно лишь увеличится.

Разумеется, для легальных производителей это плохо. Средство борьбы с контрафактом только одно — сокращать разрыв цен на сигареты в России с другими соседними государствами».

Для борьбы с контрафактом необходимо ужесточить пограничный контроль со странами-поставщиками табачной продукции, уверен председатель правления ассоциации ПАУРРЭНС Максим Королев: «Нужно принять все меры, которые позволят контролировать огромный поток нелегальных сигарет из Белоруссии через границу: тотальный контроль, досмотр абсолютно всех грузовиков, либо договоренности на уровне правительств. Но как показывает практика, о чем бы с белорусами не договаривались, они все равно продолжают привозить свою нелегальную продукцию и получают выгоду».

По мнению Королева, помочь в такой ситуации может только внутренний контроль — тотальный контроль дорог, досмотр на границе между Беларусью и Россией, прицельное выявление огромных потоков сигарет. «Но такие меры почему-то не предпринимаются», — резюмирует эксперт

 
 
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Доля нелегального табака в России выросла за три месяца почти на 20%. Как утверждают аналитики агентства KantAr TNS, основной поток контрафакта по-прежнему поступает из...
 
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