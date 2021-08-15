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Талибы ведут бои за Кабул и входят в столицу со всех направлений

15.08.2021 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Бойцы движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в ряде стран), овладев всеми крупными городами в Афганистане, начали атаку на Кабул. Информацию об этом подтвердило МВД страны, сообщает Росбалт.

 

Талибы ведут бои за Кабул и входят в столицу со всех направлений
Фото СС0 Public Domain.

 

Боевики подняли флаги в одном районов столицы и захватили Кабульский университет. По сообщениям информагентств, силы «Талибан» входят в столицу со всех направлений.

Специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад обратился с призывом к движению «Талибан» не входить в Кабул, пока из афганской столицы не эвакуируют американских граждан и прочих лиц, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источник.

По словам неназванного высокопоставленного представителя властей США, Халилзад -- глава американской делегации на мирных переговорах в Дохе с талибами -- указал на необходимость эвакуировать свыше 10 тыс. граждан США, включая американских граждан афганского происхождения, а также сотрудников посольства, переводчиков и других афганцев, работавших на американскую администрацию.

В ответ представители талибов потребовали от США прекратить авиаудары по их боевикам.

Для обеспечения безопасности эвакуации посольства президент США Джо Байден поручил направить в Афганистан 5 тыс. военных. Ранее планировалось, что эту задачу будут выполнять 3 тыс. морских пехотинцев и солдат сухопутных войск.

Великобритания для этих же целей направляет в Афганистан 600 своих военнослужащих.

Также сообщается, чт сегодня талибам стала подконтрольна вся граница страны — в их руки перешли все погранпереходы.

 

 
 
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Бойцы движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в ряде стран), овладев всеми крупными городами в Афганистане, начали атаку на Кабул. Информацию об...
 
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