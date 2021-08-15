Белорусский рубль укрепляется вопреки всему. Почему?

Тенденция по укреплению отечественного рубля длится около месяца, несмотря ни на что. Финансовый аналитик Михаил Грачев объясняет, почему так происходит.





Эксперт считает, что причина укрепления белорусского рубля — зажатие ликвидности Нацбанком, когда предприятия вынуждены продавать валюту, чтобы купить рубли.





— Падение евро связано с оптимистическими результатами экономики США за июль. Рынок труда вырос, это дает основания для инвесторов, что Федеральная резервная система может начать сокращение стимулирования раньше 2023 года. Отсюда интерес к доллару и снижение курса евро и золота. Но инфляция в США пока остается высокой (5,4% в июле), поэтому евро немного держится.





Белорусский рубль растет к валютной корзине в условиях сильнейшего дефицита рубля на внутреннем рынке, что вынуждает реальный сектор продавать валютную выручку. В пятницу, 13 июля, объем торгов только по доллару составил 35 млн, что вдвое больше среднего дневного (15—20 млн), — объясняет Михаил Грачев.





По прогнозу аналитика, в августе курс белорусского рубля будет оставаться примерно таким же, без каких-то существенных колебаний.





— Высока вероятность, что август пройдет под диктовку покупателей в лице Нацбанка, который нынешний курс устраивает более чем, — подытожил эксперт.