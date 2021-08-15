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Кутузов: Смотрю и первую лигу. Но там опасно - можно разочароваться в футболе и впасть в депрессию

15.08.2021 12:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о белорусском футболе.


"Смотрю даже первую лигу. Правда, там опасно: можно разочароваться в футболе, попасть в депрессию, запить, закурить и т.д». Экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузуов – о просмотре матчей чемпионата Беларуси

– В каждом туре одну игру стараюсь глянуть всегда, но матчи с подтекстом. Даже иногда первую лигу. Правда, там опасно: можно разочароваться в футболе, попасть в депрессию, запить, закурить и т.д. Нужна определенная подготовка.

Вторая лига – это вызов для сильных духом и подготовленных людей. Я пока не готов", – рассказал Кутузов, отвечая на вопросы подписчиков в инстаграме.
 
 
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Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о белорусском футболе.
 
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