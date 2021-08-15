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Кутузов: Смотрю и первую лигу. Но там опасно - можно разочароваться в футболе и впасть в депрессию
Источник материала: Партизан
Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о белорусском футболе.
"Смотрю даже первую лигу. Правда, там опасно: можно разочароваться в футболе, попасть в депрессию, запить, закурить и т.д». Экс-нападающий сборной Беларуси Виталий Кутузуов – о просмотре матчей чемпионата Беларуси
– В каждом туре одну игру стараюсь глянуть всегда, но матчи с подтекстом. Даже иногда первую лигу. Правда, там опасно: можно разочароваться в футболе, попасть в депрессию, запить, закурить и т.д. Нужна определенная подготовка.
Вторая лига – это вызов для сильных духом и подготовленных людей. Я пока не готов", –
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Экс-форвард сборной Беларуси Виталий Кутузов поделился мнением о белорусском футболе.
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