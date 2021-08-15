ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Соболенко проиграла в полуфинале турнира в Монреале

15.08.2021 12:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение от чешки Каролины Плишковой на турнире в Монреале.

Матч длился 1 час и 23 минуты и завершился победой чешской теннисистки – 6:3, 6:4. Соболенко занимает 3-е место в списке лучших теннисисток планеты, Плишкова – 6-е.

Как сообщалось, ранее в четвертьфинале Соболенко обыграла другую белорусскую спортсменку, Викторию Азаренко.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская теннисистка Арина Соболенко потерпела поражение от чешки Каролины Плишковой на турнире в Монреале.
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналістка ВВС, якая пытала Лукашэнку пра катаваньні, расказала пра сваю высылку з Расеі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

Свежие газеты

14.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
15.08.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by