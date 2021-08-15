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В Чашникском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево

15.08.2021 12:35 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чашникском районе легковушка съехала в кювет и врезалась в дерево. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям.

"14 августа в 19.56 спасателям поступило сообщение о ДТП на автодороге Р62 вблизи д.Лукомль. К месту происшествия незамедлительно направились работники МЧС", - рассказали в пресс-службе.
 
Уже через пару минут спасатели были на месте происшествия. Здесь толпились очевидцы. Они сказали, что внутри машины зажат пассажир. С помощью аварийно-спасательного инструмента работники МЧС разжали конструкции автомобиля, освободили ноги пострадавшего и достали его из машины.
 
Медики, которые к этому времени прибыли на место, госпитализировали мужчину в больницу. Из машины вытекало топливо, поэтому вокруг нее была сделана пенная подушка.

Из обстоятельств происшествия известно, что водителя легковушки до прибытия спасателей также госпитализировали в больницу, а работники МЧС деблокировали жителя Новолукомля.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Из обстоятельств происшествия известно, что водителя легковушки до прибытия спасателей также госпитализировали в больницу, а работники МЧС деблокировали жителя...
 
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