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Католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы

15.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Католические верующие 15 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы. 

Праздник посвящен памяти кончины Божьей Матери Марии и ее телесном вознесении на небеса. В чудо люди верили на протяжении веков, а в 1950 году папа Пий XII подписал особый декрет, который официально принимает догмат о телесном вознесении Богоматери на небо.

В день Успения Пресвятой Богородицы в знак благодарения существует традиция приносить первые плоды нового урожая в дар костелам и часовням, которые посвящены матери Спасителя. Для верующих в этот день обязательны посещение месс и молитвы.

Фото: БЕЛТА

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Католические верующие 15 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы.  Праздник посвящен памяти кончины Божьей Матери Марии и ее телесном вознесении на небеса....
 
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