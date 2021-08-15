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Католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Источник материала: ОНТ
Католические верующие 15 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы.
Праздник посвящен памяти кончины Божьей Матери Марии и ее телесном вознесении на небеса. В чудо люди верили на протяжении веков, а в 1950 году папа Пий XII подписал особый декрет, который официально принимает догмат о телесном вознесении Богоматери на небо.
В день Успения Пресвятой Богородицы в знак благодарения существует традиция приносить первые плоды нового урожая в дар костелам и часовням, которые посвящены матери Спасителя. Для верующих в этот день обязательны посещение месс и молитвы.
Фото: БЕЛТА
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Католические верующие 15 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы. Праздник посвящен памяти кончины Божьей Матери Марии и ее телесном вознесении на небеса....
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