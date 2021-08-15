Католики празднуют Успение Пресвятой Богородицы

Источник материала: ОНТ

Католические верующие 15 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы.

Праздник посвящен памяти кончины Божьей Матери Марии и ее телесном вознесении на небеса. В чудо люди верили на протяжении веков, а в 1950 году папа Пий XII подписал особый декрет, который официально принимает догмат о телесном вознесении Богоматери на небо.

В день Успения Пресвятой Богородицы в знак благодарения существует традиция приносить первые плоды нового урожая в дар костелам и часовням, которые посвящены матери Спасителя. Для верующих в этот день обязательны посещение месс и молитвы.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Telegram