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ДТП под Будапештом с участием автобуса: погибли восемь человек

15.08.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ДТП под Будапештом с участием автобуса: погибли восемь человек

В результате аварии с участием автобуса под Будапештом погибли не менее восьми человек, пострадали 48. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение полиции Венгрии.

Трагедия случилась на шоссе в 70 км к юго-западу от Будапешта, около пяти утра по местному времени.

Пострадавших экстренно госпитализировали. Правоохранители расследуют причины происшествия. Авария остановила движение транспорта на этом участке шоссе, машины отправляют в объезд.

Фото: БЕЛТА, архив

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В результате аварии с участием автобуса под Будапештом погибли не менее восьми человек, пострадали 48. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение полиции Венгрии....
 
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