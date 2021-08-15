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ДТП под Будапештом с участием автобуса: погибли восемь человек
Источник материала: ОНТ
В результате аварии с участием автобуса под Будапештом погибли не менее восьми человек, пострадали 48. Об этом
Трагедия случилась на шоссе в 70 км к юго-западу от Будапешта, около пяти утра по местному времени.
Пострадавших экстренно госпитализировали. Правоохранители расследуют причины происшествия. Авария остановила движение транспорта на этом участке шоссе, машины отправляют в объезд.
Фото: БЕЛТА, архив
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В результате аварии с участием автобуса под Будапештом погибли не менее восьми человек, пострадали 48. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение полиции Венгрии....
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