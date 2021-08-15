ДТП под Будапештом с участием автобуса: погибли восемь человек

Источник материала: ОНТ

В результате аварии с участием автобуса под Будапештом погибли не менее восьми человек, пострадали 48. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на сообщение полиции Венгрии.

Трагедия случилась на шоссе в 70 км к юго-западу от Будапешта, около пяти утра по местному времени.

Пострадавших экстренно госпитализировали. Правоохранители расследуют причины происшествия. Авария остановила движение транспорта на этом участке шоссе, машины отправляют в объезд.

Фото: БЕЛТА, архив

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